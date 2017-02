O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho, irá ao Ministério Público do Estado (MPCE) na próxima segunda-feira (6) fornecer os relatórios das fiscalizações realizadas pelo órgão no período de 23 a 27/01/2017 , em Aiuaba, Fortim, Icapuí, Tauá, Ubajara e Viçosa do Ceará.